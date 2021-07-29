Galatasaray'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek
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Galatasaray'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek

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Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a elenerek Avrupa Ligi 3. ön eleme turu aşamasına kaldı. Aslan'ın rakibi ise St. Johnstone. Yeni transfer Cicaldau, eski takımı Craiova ile Konferans Ligi maçında sahada yer aldığı bu turda forma giyemeyecek.

PSV mağlubiyetleriyle sezonu kötü açan Aslan'a bir kötü haber de yeni transferi Alexandru Cicaldau'dan geldi. Mynet'in haberine göre; Rumen on numara eski takımı Craiova ile Konferans Ligi'nde Laçi maçına çıktığı için Avrupa Ligi listesinde yer alamayacak.

Galatasaray'ın yeni on numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek

ON NUMARA SIKINTISI

Aslan'ın PSV maçlarında yaşadığı ofansif orta saha sıkıntısı çok açıkça ortadaydı. Cicaldau'nun yerine Johnstone maçında Arda Turan'ın on numarada oynaması bekleniyor. Arda, özellikle ilk PSV maçında adeta yokları oynamıştı.

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Galatasaray'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek
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