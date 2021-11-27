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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu da belirlendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ana bölümde de taktik çalışma yaptı. İdman soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılı kafile Yeni Malatyaspor maçı için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Malatya'ya hareket ederek yarınki müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldu, Marco Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne." - İSTANBUL

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

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