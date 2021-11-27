Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu belli oldu

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu belli oldu

Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim, Malatya'ya götürülecek kadroda sakatlıkları bulunan Arda Turan ile Sacha Boey'un yanı sıra Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk'e yer vermedi.

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

Süper Lig'de süper derbi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı

Süper Lig'de süper derbi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı

 Fatih Terim oyundan alınca herkes 'eyvah' demişti! Cicaldau'nun durumu belli oldu

Fatih Terim oyundan alınca herkes 'eyvah' demişti! Cicaldau'nun durumu belli oldu

 Galatasaraylılar'ın beklediği müjdeyi Marcao verdi! Sosyal medyayı sallayan transfer mesajı

Galatasaraylılar'ın beklediği müjdeyi Marcao verdi! Sosyal medyayı sallayan transfer mesajı

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title