Galatasaray'ın Stanciu transferi suya düştü! Slavia Prag verilen teklifi beğenmedi
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Galatasaray'ın Stanciu transferi suya düştü! Slavia Prag verilen teklifi beğenmedi

Galatasaray'ın Stanciu transferi suya düştü! Slavia Prag verilen teklifi beğenmedi
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Galatasaray uzun süredir renklerine bağlamaya çalıştığı Slavia Prag'da forma giyen Nicolae Stanciu transferinde mutlu sona ulaşamadı. Çek ekibinin hocası Jindrich Trpisovsky yaptığı açıklamada, "Bizim için şu aşamada Stanciu'nun ayrılma ihtimali yok. Galatasaray'ın onun için yaptığı teklif, değerinin oldukça uzağında" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın oyun tarzı Gheorghe Hagi'ye benzetilen Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için girişimleri sonuçsuz kaldı. Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, sarı-kırmızılı kulübün verdiği teklifin çok düşük olduğunu belirtirken, Stanciu'nun takımdan ayrılmayacağını söyledi.

"STANCIU DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR"

45 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bizim için şu aşamada Stanciu'nun ayrılma ihtimali yok. Galatasaray'ın onun için yaptığı teklif, değerinin oldukça uzağında. Bence Stanciu, Çek Ligi'nin en iyi oyuncularından biri ve daha fazlasını hak ediyor. Yine de her oyuncu için gelecek teklife hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ 4 MİLYON EURODA KALDI

Slavia Prag, 2 yıl daha sözleşmesi olan Stanciu'nin fiyatını 6.5 milyon euro olarak belirlerken, Galatasaray'ın bu transfer için bonuslarla birlikte 4 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu kaydediliyor.

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