Ramos iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Galatasaray transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramos iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Galatasaray transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor

Ramos iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Galatasaray transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Real Madrid'le sözleşmesi biten ve henüz yeni kontrat imzalamayan Sergio Ramos için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın dünyaca ünlü savunmacıyı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Real Madrid'in dünyaca ünlü savunmacı Sergio Ramos, eflatun-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun adı sık sık eski kulübü Sevilla'yla anılırken İspanya basının ortaya attığı iddia Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

"GALATASARAY, RAMOS'U OSMANLI TOPRAKLARINA GÖTÜRMEK İSTİYOR"

Fotomaç'ta yer alan habere göre Radio Sevilla'da ilginç bir iddia ortaya atıldı. Başarılı futbolcuyu, Sevilla'nın transfer etmek istediği belirtilirken karşısında güçlü bir rakip olduğu da dile getirildi. Programda, "Galatasaray da Sergio Ramos'u Osmanlı topraklarına götürmek istiyor" denildi. Sergio Ramos'un menajerinin birçok takıma oyuncu için haber yolladığı belirtilirken Galatasaray'ın da bu takımlardan birisi olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin şu aşamada yıldız oyuncuyla ilgili bir tasarrufunun söz konusu olmadığı belirtildi.

Lyon, Kayserispor'a Doğan Alemdar için 35 milyon TL'lik teklifte bulundu
Lyon, Kayserispor'a Doğan Alemdar için 35 milyon TL'lik teklifte bulundu
R.Madrid'in teklifini reddeden Sergio Ramos, adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor
R.Madrid'in teklifini reddeden Sergio Ramos, adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Angela Merkel Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğrul Tülek Hande Ataizi Funda Eryiğit Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Şenol Güneş Rıza Çalımbay Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ramos iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Galatasaray transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 21:02:32. #1.16#

title