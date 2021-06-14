Ramos iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Galatasaray transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor

Real Madrid'le sözleşmesi biten ve henüz yeni kontrat imzalamayan Sergio Ramos için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın dünyaca ünlü savunmacıyı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Real Madrid'in dünyaca ünlü savunmacı Sergio Ramos, eflatun-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun adı sık sık eski kulübü Sevilla'yla anılırken İspanya basının ortaya attığı iddia Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

"GALATASARAY, RAMOS'U OSMANLI TOPRAKLARINA GÖTÜRMEK İSTİYOR"

Fotomaç'ta yer alan habere göre Radio Sevilla'da ilginç bir iddia ortaya atıldı. Başarılı futbolcuyu, Sevilla'nın transfer etmek istediği belirtilirken karşısında güçlü bir rakip olduğu da dile getirildi. Programda, "Galatasaray da Sergio Ramos'u Osmanlı topraklarına götürmek istiyor" denildi. Sergio Ramos'un menajerinin birçok takıma oyuncu için haber yolladığı belirtilirken Galatasaray'ın da bu takımlardan birisi olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin şu aşamada yıldız oyuncuyla ilgili bir tasarrufunun söz konusu olmadığı belirtildi.