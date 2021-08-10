Galatasaray'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a geliyor

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni stoperi Victor Nelsson'un bu akşam 22.30'da İstanbul'da olacağı belirtildi. Danimarka ekibi Kopenhag'a bu transfer için 6,5 milyon euro bonservis ödenecek ve bu 3 yıla yayılacak. Aslan'ın bu sezonki sekizinci transferi olan Nelsson, 4 yıllık mukaveleye imza atacak.