Galatasaray'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a geliyor
Sarı-Kırmızılılar'ın yeni stoperi Victor Nelsson'un bu akşam 22.30'da İstanbul'da olacağı belirtildi. Danimarka ekibi Kopenhag'a bu transfer için 6,5 milyon euro bonservis ödenecek ve bu 3 yıla yayılacak. Aslan'ın bu sezonki sekizinci transferi olan Nelsson, 4 yıllık mukaveleye imza atacak.
Geleceğin kadrosunu oluşturmak isteyen Aslan, bu sezon gençlere yöneldi. Cicaldau, Boey gibi genç isimlere yatırım yapan Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper Victor Nelsson'u da renklerine bağladı.
BU AKŞAM İSTANBUL'DA
Hürriyet'in haberine göre; Victor Nelsson, bu akşam 22.30'da İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın bu sezonki sekizinci transferi olan Danimarkalı stoper, 4 yıllık mukaveleye imza atacak.
900 BİN EURO ALACAK
Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Nelsson, senelik 900 bin euro garanti ücret alacak.