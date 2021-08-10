Galatasaray'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a geliyor
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Galatasaray'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a geliyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni stoperi Victor Nelsson'un bu akşam 22.30'da İstanbul'da olacağı belirtildi. Danimarka ekibi Kopenhag'a bu transfer için 6,5 milyon euro bonservis ödenecek ve bu 3 yıla yayılacak. Aslan'ın bu sezonki sekizinci transferi olan Nelsson, 4 yıllık mukaveleye imza atacak.

Geleceğin kadrosunu oluşturmak isteyen Aslan, bu sezon gençlere yöneldi. Cicaldau, Boey gibi genç isimlere yatırım yapan Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper Victor Nelsson'u da renklerine bağladı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Hürriyet'in haberine göre; Victor Nelsson, bu akşam 22.30'da İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın bu sezonki sekizinci transferi olan Danimarkalı stoper, 4 yıllık mukaveleye imza atacak.

Galatasaray'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a geliyor

900 BİN EURO ALACAK

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Nelsson, senelik 900 bin euro garanti ücret alacak.

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