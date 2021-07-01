Galatasaray'ın Mario Rui için Napoli'ye yaptığı 5 milyon euroluk teklif kabul edildi

Galatasaray'da sol bek transferinde mutlu sona artık çok yakın. Sarı-kırmızılı kulübün, Napoli'ye Mario Rui için yaptığı 5 milyon euroluk teklif kabul edildi. Resmi imzalar, Portekizli futbolcuyla anlaşıldıktan hemen sonra atılacak.