Galatasaray'ın Mario Rui için Napoli'ye yaptığı 5 milyon euroluk teklif kabul edildi
Galatasaray'da sol bek transferinde mutlu sona artık çok yakın. Sarı-kırmızılı kulübün, Napoli'ye Mario Rui için yaptığı 5 milyon euroluk teklif kabul edildi. Resmi imzalar, Portekizli futbolcuyla anlaşıldıktan hemen sonra atılacak.
Galatasaray'da yönetim, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak PSV maçı öncesi sol bek transferini bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Napoli'yle Mario Rui için sürdürdüğü görüşmelerde sona geldi.
GERİYE SADECE MARIO RUI'Yİ İKNA ETMEK KALDI
Sky Italia'da yer alan habere göre Napoli, Galatasaray'ın Mario Rui için yaptığı 5 milyon euroluk teklifi kabul etti. Haberde Napoli'nin teklifi kabul etmesinin ardından imzaların atılabilmesi için geriye Galatasaray'ın Mario Rui'yi ikna etmesinin kaldığı belirtildi. Portekizli sol bek, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 36 karşılaşmada forma giymişti.