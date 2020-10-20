Galatasaray'ın listesinde bulunan eski futbolcusu Seri'ye lisans çıkarılmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray'ın listesinde bulunan eski futbolcusu Seri'ye lisans çıkarılmadı

20.10.2020 19:56 | Son Güncelleme: 20.10.2020 20:15

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, Fulham'da kadroya alınmadı.

Fulham, Premier Lig'e 25 kişilik kadrosunu bildirdi ve geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri'ye lisans çıkarılmadı. Fildişili oyuncuyla birlikte Stefan Johansen, Kevin McDonald ve Josh Onomah da kadro dışında kaldı.

GALATASARAY'A NEDEN GELEMEDİ?

Yaz aylarında Jean Michael Seri'yi tekrar kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ancak başarılı olamayan Galatasaray'ın, "Nice" engeline takıldığı ortaya çıktı.

France Football'ın haberine göre, Seri'nin eski takımı Nice, 29 yaşındaki oyuncuyu takıma geri döndürmek için temasa geçti ve oyuncuya da "bekle" mesajını yolladı.

"DAHA ÇOK TOPLA OYNAYACAK OYUNCU"

Fildişili futbolcunun transferin son gününe kadar beklediği ancak Nice'in son olarak tercihini Lyon'dan Jeff Reine-Adelaide'den yana kullanarak Seri transferinden vazgeçtiği belirtildi.

Bu tercihte teknik direktör Vieira'nın, topu daha çok ayağında tutacak oyuncu tercihinin etkili olduğu kaydedildi. Fulham'da kalan Seri, sadece 2 Lig Kupası maçında 118 dakika süre alabildi.

Galatasaray'ın listesinde bulunan eski futbolcusu Seri'ye lisans çıkarılmadı

İlgili Haberler

Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı
Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı
F.Bahçe ile G.Saray'ın eski futbolcusu Colin Kazım, Derby Country'ye transfer oldu
F.Bahçe ile G.Saray'ın eski futbolcusu Colin Kazım, Derby Country'ye transfer oldu
Kayserispor'un eski futbolcusu Levent Kurt: 'Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil'
Kayserispor'un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Sinan Akçıl Didem Soydan İbrahim Selim
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim İyi Parti Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray'ın listesinde bulunan eski futbolcusu Seri'ye lisans çıkarılmadı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 20:20:27. #1.14#
title