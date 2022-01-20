Galatasaray'ın Kasımpaşa hezimeti sonrası Arda Turan'dan çok konuşulacak sözler: Ben utanıyorum artık

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Galatasaray, kötü gidişatını sürdürdü. Maç sonuna Galatasaray'ın yıldız ismi Arda Turan'ın sözleri damga vurdu. Takımın gidişatı nedeniyle çok utandığını belirten Turan, "Bir Galatasaray taraftarı olarak, kendi anne ve babamın telefonlarını dahi açmaya çekiniyorum" dedi.

Süper Lig'de 22. Hafta mücadeleleri oynandı. Lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Galatasaray da kötü gidişatına dur demek istiyordu. Ancak sarı kırmızılar, Kasımpaşa karşısında varlık gösteremeyerek mücadeleyi 3-1 kaybetti. Kasımpaşa hezimeti sonrası tecrübeli futbolcu Arda Turan'dan çok konuşulacak sözler geldi.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN UTANIYORUM"

Futbol kariyerinin en kötü günlerini yaşadığını belirten Turan, "İşimiz çok zor. Çok zor durumdayız. Açıkçası bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligde şampiyonluğu kaybettik, UEFA'ya kadar en iyi şekilde toparlanıp onu motivasyon kaynağı olarak almalıyız. Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız. Utanıyorum. Futbol kariyerimin en kötü günlerini yaşıyorum belki de…" diye konuştu.

"TELEFONLARI AÇMAYA ÇEKİNİYORUM"

Anne ve babasının dahi telefonlarını açmaya çekindiğini belirten Turan, "Belki kendi aramızda konuşarak olmuyor ama çıkıp mücadele etmeliyiz. Galatasaray forması çok değerli. Bu durumdan utanmalı ve daha çok çalışmalıyız. Bunu kimse hak etmiyor. Bu yaptığımız doğru değil. Bir Galatasaray taraftarı olarak, kendi anne ve babamın telefonlarını dahi açmaya çekiniyorum" ifadelerini kullandı. Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Galatasaray, kötü gidişatını sürdürdü. Maç sonuna Galatasaray'ın yıldız ismi Arda Turan'ın sözleri damga vurdu. Takımın gidişatı nedeniyle çok utandığını belirten Turan, "Bir Galatasaray taraftarı olarak, kendi anne ve babamın telefonlarını dahi açmaya çekiniyorum" dedi.

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