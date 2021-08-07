Galatasaray'ın kalesinde alarm! St. Johnstone maçında mecburen İsmail Çipe oynayacak
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Galatasaray'ın kalesinde alarm! St. Johnstone maçında mecburen İsmail Çipe oynayacak

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İstanbul'da 1-1 biten maçta kırmızı kart gören Fernando Muslera, İskoçya'daki rövanş maçında cezalı durumda. St. Johnstone karşılaşmasında kaleyi İsmail Çipe koruyacak. 26 yaşındaki kaleci geçen sezon Kayserispor'da 6 resmi karşılaşmada forma giydi. İsmail, Galatasaray taraftarının pek fazla güvendiği bir isim değil.

Muslera'nın kırmızı kart görmesiyle kaleye İsmail Çipe geçiyor. Sporarena'nın haberine göre; 21 yaşındaki Berk Balaban'a emanet eden teknik direktör Fatih Terim, rövanş için tecrübesi daha yüksek İsmail Çipe'yi tercih etti.

RÖVANŞTA KALE İSMAİL'DE

12 Ağustos Perşembe günü St. Johnstone ile İskoçya'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında kalede İsmail olacak. İsmail geçen sezon Kayserispor'da 6 maçta oynadı.

Galatasaray'ın kalesinde alarm! St. Johnstone rövanş maçında kaleye mecburen İsmail geçecek

OKAN TEPKİSİ

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Okan Kocuk'un Giresunspor'a kiralık gönderilmesine tepkili. Okan, Muslera'nın yokluğunda oldukça iyi işler yapmış ancak Uruguaylı eldivenin dönüşüyle formayı unutmuştu.

Galatasaray'ın kalesinde alarm! St. Johnstone maçında mecburen İsmail Çipe oynayacak
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