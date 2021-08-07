Galatasaray'ın kalesinde alarm! St. Johnstone maçında mecburen İsmail Çipe oynayacak

İstanbul'da 1-1 biten maçta kırmızı kart gören Fernando Muslera, İskoçya'daki rövanş maçında cezalı durumda. St. Johnstone karşılaşmasında kaleyi İsmail Çipe koruyacak. 26 yaşındaki kaleci geçen sezon Kayserispor'da 6 resmi karşılaşmada forma giydi. İsmail, Galatasaray taraftarının pek fazla güvendiği bir isim değil.