Galatasaray'ın istediği Ali Akman hedefini açıkladı: Direkt Avrupa'ya gitmek istiyorum
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Galatasaray'ın istediği Ali Akman hedefini açıkladı: Direkt Avrupa'ya gitmek istiyorum

25.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:47
Galatasaray'ın istediği Ali Akman hedefini açıkladı: Direkt Avrupa'ya gitmek istiyorum

Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman, transferi hakkında net konuştu. Bu sezon attığı goller ve performansıyla dev ekipleri peşine takan Ali Akman, hedefinin direkt Avrupa olduğunu söyledi.

Ümit Milli Futbol Takımı kampında TRT Spor'a konuşan Bursaspor'un yükselen yıldızı Ali Akman, performansı ve hedefleriyle ilgili soruları yanıtladı.

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'a attığı şık golü anlatan Ali Akman, "Ben Avrupa maçlarını çok izlerim. Bu dip denilen vuruşu özellikle Lionel Messi çok yapıyor. Kalecileri çaresiz bırakan bir vuruş. Hiç sıkılmadan saatlerce izleyip, bu vuruşu kafama kazıdım. Ben hep kafamda kurarım, karşı karşıya kalırsam nereye vurmalıyım, nasıl yapmalıyım. Belki de bir seneden beri o golü düşünüyorum. Böyle bir golü atmayı çok istiyordum. Benim yarışım kendimle. Kendime yapabildiğimi gösteriyorum. Bu golü de yapabildiğim için kendime teşekkür ederim" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR HAVA YAKALADIK"

Bu golle ilgili deneyimli forvet Ergin Keleş'le arasında geçen diyaloğu anlatan Akman, "Maçtan dönerken denk geldiğimiz futbolcu abilerimiz oldu. Ergin Keleş abi, '34 yaşına geldim, bir tane böyle golüm yok' dedi. Hepimiz güldük. Ergin abi ilk olarak tebrik etti" şeklinde konuştu.

Genç oyuncu, Bursaspor'da gemiyi iyi şekilde limana yanaştırmayı çok istediklerini kaydederek, "Ben takım arkadaşlarıma, abilerime gerçekten çok güveniyorum. Bursaspor'da futbolcular ve teknik ekiple çok güzel bir hava yakaladık" dedi.

"YILMADAN ÇALIŞIYORUM, FUTBOL İÇİN YAŞIYORUM"

Kariyer hedefine de değinen Akman, "En üst seviyelere kendimi hazırlamak istiyorum. Bunun için en doğru yolları izlemek istiyorum. Kademe kademe ilerlemenin doğru olacağını düşünüyorum. Kendimde en üst sevilere çıkacak potansiyeli görüyorum. Kendime de güveniyorum. Yılmadan çalışıyorum, futbolu için yaşıyorum, futbol için her şeyi de yapıyorum. Allah'ın izniyle en iyi yerlerde olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Akman, "Hedef İstanbul üzeri Avrupa mı, direkt Avrupa mı?" sorusuna "Direkt olarak Avrupa'ya gitmek istiyorum" yanıtını verdi.

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