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Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi

Demirören Haber Ajansı, Serhan Türk - Spor
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Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda başlarken, daha sonra sahada devam etti. Sahada iki gruba ayrılan futbolcular pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik çalışma ile idmanı tamamladı.

Bu arada sakatlıktan çıkan Işık Kaan Arslan da ilk kez antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ayrıca antrenmanı Sportif Direktör Pasquale Sensibile de takip etti. Antrenman, drone yardımıyla da analizler yapılması için yakından izlendi.

İdman öncesinde 23 yaşına giren İspanyol kaleci Inaki Pena'nın da doğum günü, takım arkadaşları eşliğinde kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

- Rk
Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi

Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi

Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi

Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi

Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi

Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi

Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi

Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Haberler

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