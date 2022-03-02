Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda başlarken, daha sonra sahada devam etti. Sahada iki gruba ayrılan futbolcular pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik çalışma ile idmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.