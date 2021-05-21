Galatasaray'ın seçilmemiş başkanına 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Galatasaray'ın seçilmemiş başkanına 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılılar'da mali sorunlar bitmiyor. Haziran ayının sonunda oyunculardan alınması gereken borçsuzluk kağıdı için 14 milyon euro ödeme yapılması gerekiyor. Seçimin haziran ayının sonlarına doğru sarkması sebebiyle sözleşmesi biten oyuncular, büyük yük oluşturdu. Yeni yönetim de göreve başlayacağı ilk günlerde büyük enkazla yüzleşecek.

Galatasaray'da bir taraftan Teknik Direktör Fatih Terim'in durumu, diğer taraftan yeni transfer ve sözleşmesi biten oyuncuların durumu derken şimdi de 'borçsuzluk kağıdı' sıkıntısı yaşandığı aktarıldı. Seçim sürecinin uzaması ve son olarak yeni başkanın 19 Haziran'da seçileceğinin açıklanmasından sonra Sarı-Kırmızılılar'daki belirsizlikler bir dağ haline geldi. Cim-Bom'da ödemelerin ötelenmesi nedeniyle yeni yönetim göreve başladığında, mali açıdan önemli bir yükün altına girecek.

SENETLE İLERİSİ İÇİN ÖDEME SÖZÜ

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, haziran ayının sonunda oyunculardan alınması gereken borçsuzluk kağıdı için 14 milyon euro ödemesi gereken Sarı-Kırmızılılar'ın giden ve sözleşmesi biten oyuncuların fazla olmasından dolayı işi kolay olmayacak. Normal dönemde futbolculara senetle ilerisi için ödeme günü verilirken, 12 oyuncunun sözleşmesinin sona ermesi bu konuda işleri zorlaştıracak.

İLK GÜNLER KABUS

Diğer taraftan 19 Haziran'da seçim yapılsa bile 24-25 Haziran'dan önce yeni yönetimin mazbatasını alamayacağı, kısa süre içinde büyük bir yükün altına gireceği belirtildi.

Galatasaray'ın seçilmemiş başkanına 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı
Mustafa Cengiz'in yarın ne söyleyeceği belli oldu! Başkan, seçimlere girmeye karar verdi
Mustafa Cengiz'in yarın ne söyleyeceği belli oldu! Başkan, seçimlere girmeye karar verdi
Haber Yorumları (1)
AHMET SAY: özelleştirme ingiltere gibi klübün borcu başkanın borcu bak ozaman bu gereksiz transferler borçlar oluyormu hem devlet kazanır hem klüpler hem taraftar kazanır 30 üstü oyuncular için uğraşmazlar dipnop özelleştirmede siyaset karıştırılmamalı karıştırılırsa halkın parası çöpe gider değişen birşey olmaz
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Volkan Bozkır Devlet Bahçeli
Magazin Pınar Altuğ Hande Erçel Hülya Avşar Tuba Büyüküstün
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'ın seçilmemiş başkanına 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 11:45:52. #1.14#

title