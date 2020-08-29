Galatasaray'ın gündeminde Göztepeli Halil Akbunar var Bu sezon yaşanan sakatlıklar nedeniyle şampiyonluğun bir hayli uzağında kalan Galatasaray, yeni sezona bol alternatifli kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Göztepe forması giyen 26 yaşındaki Halil Akbunar'ı gündemine aldı. Fatih Terim, Halil'in transferini yönetimden bizzat talep eti.

Kadrosunu 6 takviye ile güçlendiren Galatasaray'da sürpriz bir transfer iddiası ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar, Göztepe'de oynayan Halil Akbunar'ı gündemine aldı. Fatih Terim'in bu futbolcunun transferini talep ettiği öğrenildi. Fakat Halil Akbunar'ı isteyen sadece Galatasaray değil.

FREIBURG DA DEVREDE

Aynı zamanda Freiburg da bu futbolcuyu transfer etmek için Göztepe ile temasa geçti. Göztepe'nin de Freiburg'dan Halil Akbunar için istediği bonservis bedeli ise 1.3 milyon euro.

31 MAÇTA FORMA GİYDİ

Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon Göztepe ile 31 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist kaydetti.

Akbunar'ın Göztepe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet