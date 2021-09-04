Galatasaray'ın görüştüğü futbolcu ortaya çıktı! Brezilyalı savunmacı Leo Ortiz bizzat iddiaları doğruladı
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Galatasaray'ın görüştüğü futbolcu ortaya çıktı! Brezilyalı savunmacı Leo Ortiz bizzat iddiaları doğruladı

Galatasaray'ın görüştüğü futbolcu ortaya çıktı! Brezilyalı savunmacı Leo Ortiz bizzat iddiaları doğruladı
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Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray'da kadroya takviye çalışmaları sürüyor. Brezilya'da RB Bragantino forması giyen savunmacı Leo Ortiz, Galatasaray ve Lyon'un kendisini istediğini söyledi. Ortiz yaptığı açıklamada, "İstendiğim için mutluyum ancak transfer işlerini menajerime bıraktım" dedi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu transfer döneminde genç futbolculara yönelen sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Leo Ortiz'i de gündemine aldığı öğrenildi.

"HER ZAMAN AVRUPA'DA OYNAMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Sporx'in haberine göre; Brezilya'da RB Bragantino forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Leo Ortiz, kendisini Galatasaray ve Lyon'un transfer etmek istediğini belirtti. Resmi bir gelişme olmadığını kaydeden Ortiz, "İstendiğim için mutluyum ancak transfer işlerini menajerime bıraktım. Her zaman Avrupa'da oynamak istediğimi söyledim ama bunu bir takıntı yapmıyorum, olmazsa da sinirlenmem. Ancak istediğim bir şey olduğu açık. Milli Takım'da olmak ve Avrupa'ya gitmek önemli. Olursa olacak, ben çalışmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın görüştüğü futbolcu ortaya çıktı! Brezilyalı savunmacı Leo Ortiz bizzat iddiaları doğruladı - Haberler Spor
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