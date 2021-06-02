Her yıl aynı senaryo! Galatasaray'ın görüştüğü Aanholt'a F.Bahçe'nin talip olması taraftarı çıldırttı
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Her yıl aynı senaryo! Galatasaray'ın görüştüğü Aanholt'a F.Bahçe'nin talip olması taraftarı çıldırttı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Aslan'ın transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt için Fenerbahçe devreye girdi. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki sol bek için Galatasaray'ın görüştüğü, Fenerbahçe'nin de devreye girmesi Aslan'ın taraftarlarını çıldırttı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ve forumlarda 'Fenerbahçe bildiğiniz gibi' yorumları yaptı.

Ezeli rakipler her sezon olduğu gibi bir transferde daha karşı karşıya geldi. Crystel Palace'la mukavelesi biten 30 yaşındaki sol bek Patrick van Aanholt'la görüşen Galatasaray'ın işini Fenerbahçe bozdu. Sarı-Lacivertliler de deneyimli bek oyuncusu için temas kurdu. Ancak bu haber Galatasaray taraftarlarını rahatsız etti.

Galatasaray'ın görüştüğü Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması taraftarları çıldırttı

TERİM, "SCOUT OLDUK" DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezonki demeçlerinde Fenerbahçe'yi hedef alarak 'Başkalarına scout oluyoruz' demişti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da bu düşüncede. Galatasaray haberleri paylaşan bir taraftar sitesi, 'Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerle görüşen Fenerbahçe'nin son hedefi Patrick van Aanholt oldu' ifadelerini kullandı.

Her yıl aynı senaryo! Galatasaray'ın görüştüğü Aanholt'a F.Bahçe'nin talip olması taraftarı çıldırttı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (2)
SERKAN BAŞ: Ne yapsınlar. Süper Final yapıyorlar olmuyor, rekor bütçeli kadro kuruyorlar olmuyor, TFF' nin başına febe' de hissesi olan adamı koyuyorlar olmuyor. Artık öyle bir psikolojik bitiklikleri var ki, Galatasaray' ın futbolcularına talip olup Galatasaray' ın önünü kesmeye çalışarak bu utanca son vermeye çalışıyorlar. Fakat sonucu yine hüsran olacak...
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KADİR BEDİR : ÇÜNKÜ FB NİN SCOUT EKİBİ GS...
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Her yıl aynı senaryo! Galatasaray'ın görüştüğü Aanholt'a F.Bahçe'nin talip olması taraftarı çıldırttı - Haberler Spor
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