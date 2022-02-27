Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı - Haberler

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Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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- Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı Galatasaray U17 Takımı, Elit U17 Ligi 16. haftasında 5-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi galibiyetini yapılan yemek organizasyonunda kutladı.

- Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı

İSTANBUL - Galatasaray U17 Takımı, Elit U17 Ligi 16. haftasında 5-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi galibiyetini yapılan yemek organizasyonunda kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Elit U17 Ligi'nde oynadığı 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 37 puanla lider olan Galatasaray, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 5-0 mağlup etti. Derbi galibiyetini Etiler'de bulunan Dönerci Serkan Usta'ya giderek kutlayan yönetim, teknik kadro ve futbolcular, gelecek haftalar için moral depoladı.

Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı

Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı

Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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