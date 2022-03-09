Galatasaray'ın geliri dudak uçuklattı

Galatasaray Spor Kulübü üyesi Aras Basmacıgil'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Galatasaray E spor'un 2021 yılında diğer branşlara oranla büyük kâr elde ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Galatasaray Voleybolu da geçerek kulübün üçüncü büyük branşı oldu.

GALATASARAY ESPOR 6 MİLYON TL KÂR ETTİ

Basmacıgil'in Twitter'dan paylaştığı istatistiklerde Galatasaray E spor'un 2021 yılında 3.9 milyon gider ile 10.2 milyon gelir elde ettiği açıklandı. Galatasaray'ın elektronik spor branşında 2021 yılı boyunca 6 milyon kâr elde ettiği açıklandı.

EN ÇOK GELİR ELDE EDEN ÜÇÜNCÜ BRANŞ OLDU

Galatasaray'ın paylaşılan Genel Kurul raporlarında 2021 yılı boyunca Galatasaray Espor, 10 milyon TL ile kulübün en çok gelir elde eden üçüncü branşı oldu. İlk sırada 25 milyon TL ile Erkek Basketbol şubesi yer alırken ikinci sırada ise 14 milyon TL ile Kadın Basketbol şubesi yer alıyor.