Galatasaray'ın Eski İkinci Başkanı Adnan Öztürk, Göksel Gümüşdağ'a Ateş Püskürdü

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Adnan Öztürk, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Son oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra talihsiz açıklamalar oldu. Gergin açıklamalar oldu. O stadyumda oynamak kolay değil. Sahaya çıkarken insanlar baskı altında kalıyor. Hakem iyiydi, kötü yönetti kısımları işin başka noktası. Ben Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyorum. Her takımın puan kaybetme ihtimali var. Göksel Gümüşdağ, Ankara'ya çok yakın olduğu için futbolun patronu olma havaları yaratıyor ama öyle bir şey yok." dedi.

"BELEDİYELER HALKA HİZMET İÇİN VAR"

Öztürk, "Abdurrahim Albayrak kayıt açıklamalarının ardından Göksel Gümüşdağ'ın feveran etmesinin sebebini anlamadım. Reklam mı yapmaya çalışıyor? O arkadaş önce oturacak çöp vergisinden ne kadar kulübe girdiğini anlatacak. Belediyelerin böyle bir bütçe yaratmak gibi bir görevi yok. Eğer böyle bir bütçe varsa çocuklarımıza spor yaptırmalı. Belediyeler halk için vardır. Halka hizmet etmek için var. Bu tür yapılar kurmak için yok. Bugün o yaratılan paralarla gençlere spor yaptırılmalı." dedi.

(Ajansspor)