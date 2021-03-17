Galatasaray'ın Draxler transferinde Sneijder devreye girdi ve kulübü anlattı
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Galatasaray'ın Draxler transferinde Sneijder devreye girdi ve kulübü anlattı

17.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:17

Younes Belhanda ile yollarını ayıran Galatasaray, 10 numara arayışlarına hız verdi. Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, PSG ile olan sözleşmesi sona erecek olan Alman yıldız Julian Draxler için girişimlere başladı. Sneijder'i devreye sokan ve kulübü anlattıran sarı-kırmızılılar, Belhanda'nın maaşını Draxler'e vermeyi planlıyor.

Younes Belhanda'yı gönderen Galatasaray yine büyük oynuyor. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde birçok aday var ama ilk hedef PSG'yle sözleşmesinin sonuna gelen Julian Draxler... Alman yıldız ve menajeriyle yarı resmi görüşmeler yapılıyor. Ancak henüz herhangi bir teklif sunulmuş değil. Öncelik Draxler'e, Galatasaray'ı anlatmak, bunun için de efsane 10 numaralardan yardım alınacak.

SNEIJDER, GALATASARAY'I ANLATTI

İlk aşamada, Wesley Sneijder'den destek istendiği ve Sneijder'in de Alman oyuncuyu aradığı Galatasaray'ı anlattığı öğrenildi.

Hollandalı yıldızın, Türkiye'ye kendisiyle aynı yaşta geldiğini, en doğru kararı verdiğini ve çok mutlu olduğundan bahsettiği bildirildi. Galatasaray'ın bir sonraki aşamada Drogba ve Hagi gibi eski yıldızlarını da Draxler'in ikna edilmesi için kullanacağı konuşuluyor.

EN BÜYÜK BÜTÇE DRAXLER'E

Henüz nabız yoklayan ve resmi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yaz transfer döneminde en büyük bütçeyi Julian Draxler'e ayıracak.

BELHANDA'NIN ÜCRETİ DRAXLER'E VERİLECEK

Belhanda'nın 5 milyon euroyu bulan maliyeti olduğu gibi Alman oyuncuya aktarılacak. Ayrıca gelecek sezon statların da açılması bekleniyor. Draxler sayesinde store/tribün gelirlerinin artırılması planlanıyor. Henüz Draxler'e büyük liglerden bir teklif gelmemesi G.Saray'ın umutlarını artırıyor.

Alman yıldız bu sezon 17 maçta PSG formasını giydi, 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

(Fotomaç)

Galatasaray'ın Draxler transferinde Sneijder devreye girdi ve kulübü anlattı
Haber Yorumları (1)
MSH: Bir fenerli olarak söylüyorum artık GS nin büyüklüğünü kabul etmeliyiz değilse bizden bişi olmaz. Önce saygılı olacaz ki bizde saygı görelim. Biz GS yle uğraştıkçada daha çok dibe batıyoruz.
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