Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrası Beşiktaş'ı dev bir gelir bekliyor! En az 26 milyon euro
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrası Beşiktaş'ı dev bir gelir bekliyor! En az 26 milyon euro

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'ye elenmesi sonrası Devler Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek tek takım Beşiktaş olacak. Böylece büyük bir gelirin de sahibi olacak siyah-beyazlıların, Şampiyonlar Ligi'ne katılım nedeniyle en az 26 milyon euroyu kasasına koyması bekleniyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye iki maçta toplam 7-2 kaybederek elendi. Bu sonuç sonrası ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek tek takım olacak Beşiktaş, kasasına büyük para koyacak.

BEŞİKTAŞ TÜM GELİRE TEK BAŞINA SAHİP OLACAK

Spor Arena'nın haberine göre; Galatasaray'ın elenmesiyle Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelire tek başına sahip olacak. Siyah-beyazlı takımın, galibiyet ya da beraberlikte ödenen ücretler hariç, Şampiyonlar Ligi'ne katılım nedeniyle en az 26 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrası Beşiktaş'ı dev bir gelir bekliyor! En az 26 milyon euro
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Haber Yorumları (1)
KASIM ARUĞ: Beşiktaş Adana spor kadar cesur değil şampiyon olduk ları halde hiç yıldız oyuncu transfer i yapılmadı
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrası Beşiktaş'ı dev bir gelir bekliyor! En az 26 milyon euro - Haberler Spor
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