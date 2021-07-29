Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrası Beşiktaş'ı dev bir gelir bekliyor! En az 26 milyon euro

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'ye elenmesi sonrası Devler Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek tek takım Beşiktaş olacak. Böylece büyük bir gelirin de sahibi olacak siyah-beyazlıların, Şampiyonlar Ligi'ne katılım nedeniyle en az 26 milyon euroyu kasasına koyması bekleniyor.