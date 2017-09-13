- Galatasaray'ın borcu 2 milyar 521 milyon TL



İSTANBUL - Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2017 itibariyle borcu 2 milyar 521 milyon TL olarak açıklandı. Borç-alacak farkı ise 880 milyon TL.

Galatasaray'ın Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleşen Eylül ayı divan kurulunda sarı-kırmızılıların borcu da açıklandı. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, mali konularla ilgili kulüp adına konuşma yaptı. Sarıkaya, kulübün borcunun 2 milyar 521 milyon TL, alacağının ise 1 milyar 641 milyon TL olduğunu açıkladı. Sarıkaya, alacak-borç farkının da 880 milyon TL olduğunu belirtti.

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıkların 31 Mart 2017 tarihi itibariyle borcunun 2 milyar 391 milyon TL olarak açıklanmıştı.