Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, satış listesine koyduğu ve göndermeyi planladığı Younes Belhanda'nın yerine Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı düşünüyor. Sarı kırmızılılar, oyuncunun kulübüne resmi teklifini yaptı.

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, hücum hattına takviye yapmak istiyor. Satış listesine koyduğu Younes Belhanda'ya kulüp arayan sarı kırmızılı ekip, Faslı 10 numaranın yerine Kayserisporlu Bernard Mensah'ı düşünüyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Mensah için sarı kırmızılılar ilk somut adımı attı ve Ganalı yıldızın bonservisine sahip oyuncunun kulübüne resmi teklifini yaptı.

4 OYUNCU ÖNERDİ

Maicon'un satışından gelen parayı Mensah'a ayıran Galatasaray yönetimi 1 milyon euronun yanında Kayserispor'a takas olarak tam 4 oyuncu önerdi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE SICAK BAKILMADI

Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık ve Jimmy Durmaz gibi isimler Mensah transferi için gözden çıkartıldı. Beşiktaş'ın ise bir miktar paranın yanı sıra 3 futbolcu önerdiği ancak Kayseri cephesinin bu teklife sıcak bakmadığı ifade edildi. Kayserispor'un eski teknik direktörü Prosinecki de Mensah için en uygun takımın Galatasaray olacağını söyledi.

"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, Atletico Madrid'den Kayserispor'a gelmişti. Daha önce "Atletico Madrid'e borcumuzu ödeyene Mensah'ı veririz" diyen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı dün A Spor'a yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz sürüyor. En iyi teklifi kabul edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Hürriyet