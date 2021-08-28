Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio şov yaptı! Spezia ağlarına tam 6 gol bıraktılar

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio, sahasında Spezia'yı 6-1 mağlup etti. İtalyan devinin golcüsü Ciro Immobile yaptığı hat-trickle karşılaşmaya damga vurdu.

Lazio, İtalya Serie A'nın 2. haftasında Stadio Olimpico'da Spezia'yı konuk etti. Mavi-beyazlılar sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

LAZIO, LİGİN ZİRVESİNE OTURDU

Lazio'nun gollerini 5, 15, ve 45+2. dakikada Ciro Immobile, 47. dakikada Anderson, 70. dakikada Hysaj ve 85. dakikada Luis Alberto attı. Spezia'nın tek sayısını ise 4. dakikada Verde kaydetti. Bu sonucun ardından Lazio 6 puanla ligin zirvesine oturdu.