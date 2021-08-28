Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio şov yaptı! Spezia ağlarına tam 6 gol bıraktılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio şov yaptı! Spezia ağlarına tam 6 gol bıraktılar

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio, sahasında Spezia'yı 6-1 mağlup etti. İtalyan devinin golcüsü Ciro Immobile yaptığı hat-trickle karşılaşmaya damga vurdu.

Lazio, İtalya Serie A'nın 2. haftasında Stadio Olimpico'da Spezia'yı konuk etti. Mavi-beyazlılar sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

LAZIO, LİGİN ZİRVESİNE OTURDU

Lazio'nun gollerini 5, 15, ve 45+2. dakikada Ciro Immobile, 47. dakikada Anderson, 70. dakikada Hysaj ve 85. dakikada Luis Alberto attı. Spezia'nın tek sayısını ise 4. dakikada Verde kaydetti. Bu sonucun ardından Lazio 6 puanla ligin zirvesine oturdu.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio şov yaptı! Spezia ağlarına tam 6 gol bıraktılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Meral Akşener Fahrettin Koca Sultan Alparslan
Magazin Murat Boz Deniz Akkaya Celil Nalçakan Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Arda Güler Abdullah Avcı Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio şov yaptı! Spezia ağlarına tam 6 gol bıraktılar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 22:41:11. #1.14#

title