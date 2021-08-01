Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek
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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek

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Galatasaray ile St. Johnstone arasında 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını, İsviçreli hakem Sandro Schärer yönetecek. Karşılaşmanın biletleri yarın 14.00'te satışa sunulacak. Mücadele perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Ligi Üçüncü Eleme Turu birinci ayak maçında 5 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de, St Johnstone F.C. takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Maçın biletleri 02 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki Passolig gişeleri sadece maç günü açılacak.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek

İSVİÇRELİ HAKEM YÖNETİYOR

Galatasaray ile St. Johnstone arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçını, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek
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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek - Haberler Spor
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