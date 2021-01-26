Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor

Galatasaray, uzun zamandır peşinde olduğu Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. Zamalek'le anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, golcü futbolcuyu perşembe günü İstanbul'a getiriyor. Sarı Kırmızılılar, son olarak, anlaşma sağladığı Henry Onyekuru ile genç golcü Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getirmişti.

Galatasaray'ın uzun süredir beklediği yıldız isim Mostafa Mohamed konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray, Mostafa Mohamed'in kulübü Zamalek'le de anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki golcünün perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

G.SARAY TOPLAM 8 MİLYON DOLAR TEKLİF ETMİŞTİ

St. Etienne'in de aradan çekilmesiyle birlikte Mostafa Mohamed için Zamalek ile görüşen tek kulüp haline gelen Galatasaray, teklifini yükseltmişti. Galatasaray, 1,5 sezonluk kiralama için 2 milyon dolar önermiş. 2021-22 sezonun sonuna kadar geçerliliğini sürdürecek 6 milyon dolarlık satın alma opsiyonu teklifi yapmıştı.

ONYEKURU İLE HALİL DERVİŞOĞLU GELDİ

Galatasaray son olarak, anlaşma sağladığı Henry Onyekuru ile genç golcü Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getirmişti.