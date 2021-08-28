Galatasaray ile Kasımpaşa 35. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 35. kez karşılayacak.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 35. kez karşılayacak.

İki ekip arasında geride kalan 34 lig maçından 22'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 68 golüne, Kasımpaşa 31 golle yanıt verdi.

Ligde geçen sezon Kasımpaşa sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, Galatasaray da evindeki müsabakadan 2-1 üstün ayrıldı.

Kasımpaşa'daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 11 kez birbirlerine rakip oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 13 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar