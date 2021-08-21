Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi çok büyük
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Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi çok büyük

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Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki zemin bakım çalışmaları nedeniyle alınan bu karara Fatih Karagümrük tepki gösterdi. Maçlarını bu sezon Olimpiyat Stadı'nda oynayacak Karagümrük yaptığı açıklamada, "Biz hiç yokmuşuz gibi İstanbul'un rezerv sahası olarak kullanılmaması hususunu Atatürk Olimpiyat Stadı yetkililerinden bekliyoruz. Zira stadın zemininin toparlanamaz hasarlar alacağı aşikardır" denildi.

Bu sezon maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Fatih Karagümrük, stadyumun Galatasaray-Hatay maçı için kullanılacak olmasına tepki gösterdi.Kulüpten yapılan açıklamada stat zemininin oynanacak üst üste maçlar sebebiyle ağır hasar göreceği ifade edildi.

"STADIN ZEMİNİNİN TOPARLANAMAZ HASARLAR ALACAĞI AŞİKARDIR"

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Biz hiç yokmuşuz gibi İstanbul'un rezerv sahası olarak kullanılmaması hususunu Atatürk Olimpiyat Stadı yetkililerinden bekliyoruz. Zira stadın zemininin toparlanamaz hasarlar alacağı aşikardır" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi çok büyük
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Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi çok büyük - Haberler Spor
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