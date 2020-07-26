Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaştı Galatasaray, Göztepe'deki sözleşmesi biten Portekizli kaleci Beto ile anlaşma sağladı. 38 yaşındaki file bekçisi 3 sezondur Göztepe forması giyiyordu.

Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı kulüp, Göztepe'deki sözleşmesi sona eren Beto ile anlaşmaya vardı.

Göztepe'de üç sezon geçiren 38 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde Sevilla, Benfica, Sporting, Braga, Cluj ve Porto gibi takımların da formasını giydi.

(Kaynak: NTV Spor)