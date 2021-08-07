Galatasaray, genç savunmacı Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı
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Galatasaray, genç savunmacı Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı

Galatasaray, genç savunmacı Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmaları hız kazandı. Savunmaya takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar Kopenhag forması giyen Victor Nelsson'la imza aşamasına geldi. Kulubü ve futbolcuyla her konuda anlaşmaya sağlayan Galatasaray'ın bu transferi hafta içi açıklaması bekleniyor.

Yabancı savunmacı transferini öncelikli hedef olarak belirleyen Galatasaray, aradığı futbolcuyu Kopenhag'da buldu. Sarı-kırmızılılar, genç yıldız Victor Nelsson'u renklerine bağlamak için gün sayıyor.

HAFTA İÇİ RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki stoper Victor Nelsson ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun hafta içi İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Daha önce Tottenham'dan Tanganga'yla ilgilenen sarı-kırmızılılar, oyuncuyu ikna edemedi.

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Galatasaray, genç savunmacı Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı - Haberler Spor
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