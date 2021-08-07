Galatasaray, genç savunmacı Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı

Galatasaray'da sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmaları hız kazandı. Savunmaya takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar Kopenhag forması giyen Victor Nelsson'la imza aşamasına geldi. Kulubü ve futbolcuyla her konuda anlaşmaya sağlayan Galatasaray'ın bu transferi hafta içi açıklaması bekleniyor.