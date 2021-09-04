Galatasaray, Gedson Fernandes için yeniden atağa kalktı! Benfica'ya 10 milyon euro teklif edilecek
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Galatasaray, Gedson Fernandes için yeniden atağa kalktı! Benfica'ya 10 milyon euro teklif edilecek

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Galatasaray'ın Gedson Fernandes ısrarı sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak için Benfica'yla yeniden görüşmelere başladı. Aslan, Portekiz ekibine Fernandes için 10 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Takımında mutsuz olduğu bilinen ve kadroya giremeyen 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a dönmek istiyor.

Galatasaray transferin bitmesine sayılı günler kala Gedson Fernandes için bir kez daha atak yaptı. Sarı-kırmızılılar, Benfica'ya Portekizli futbolcu için yaptığı teklifi çift hanelere çıkardı.

PORTEKİZLİ YETKİLİLERDEN KOLAYLIK BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre; Benfica ile pazarlıklara yeniden başlayan Galatasaray, Fernandes için bonuslarla beraber 10 milyon Euro teklif edecek. Fatih Terim, 22 yaşındaki oyuncunun takıma kazandırılmasını istiyor. İlk 11'e giremediği için Benfica'da mutsuz olan 22 yaşındaki orta saha da Galatasaray'a dönmek istiyor ve Portekizli yetkililerden kolaylık bekliyor. Gedson Fernandes'in Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

Galatasaray, Gedson Fernandes için yeniden atağa kalktı! Benfica'ya 10 milyon euro teklif edilecek
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Galatasaray, Gedson Fernandes için yeniden atağa kalktı! Benfica'ya 10 milyon euro teklif edilecek - Haberler Spor
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