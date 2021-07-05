Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Galatasaray, Fatih Terim'in kadroda görmeyi çok istediği Gedson Fernandes transferinde mutlu sona ulaştı. Portekizli yıldız gelecek sezonda kiralık olarak sarı-kırmızlı formayı giyecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda sahada olması beklenen Gedson'u Galatasaray'ın kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.