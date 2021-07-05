Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı
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Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, Fatih Terim'in kadroda görmeyi çok istediği Gedson Fernandes transferinde mutlu sona ulaştı. Portekizli yıldız gelecek sezonda kiralık olarak sarı-kırmızlı formayı giyecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda sahada olması beklenen Gedson'u Galatasaray'ın kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.

Galatasaray, Gedson Fernandes'le uzun süre önce anlaşmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Benfica'yla da son pürüzleri gidererek yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

TRANSFER KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim'in, "Devam etmeli" raporunu verdiği Portekizli orta saha için çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekip yönetimi, Benfica ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Portekiz temsilcisi ile satın alma opsiyonu üzerindeki pürüzleri giden Aslan, kısa süre içerisinde transferi resmen duyuracak.

Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı
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