HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi

Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir yardımcı personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu vaka, Galatasaray Futbol A Takımı'nda Fatih Terim'in ardından yaşanan ikinci vaka oldu.

15.05.2020 06:55 | Son Güncelleme: 15.05.2020 08:10

Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir yardımcı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (14 Mayıs) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu'nun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımımızın antrenmanları 6 gün süreyle durdurulmuştur. Bu süre sonrası testler tekrar edilecektir" denildi.

Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe, Acun'un 'sol bekin kralı' dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor Spor
Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım Spor
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum Spor
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız Spor
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Spor
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular Spor
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu terk edildi
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu...
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Sinan Özen Sinem Kobal Sermiyan Midyat
Spor Ali Koç Can Bartu Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Çocuk Kayseri Beşiktaş
Şu an buradasınız: Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 08:11:23. #1.14#
title