Galatasaray Frankfurt maçı neden Perşembe günü, Şampiyonlar Ligi günü mü değişti?

Galatasaray'ın Frankfurt ile yapacağı mücadelenin Perşembe gününe alınması, "Acaba Şampiyonlar Ligi maç günleri mi değişti?" sorusunu gündeme taşıdı. Alınan bu kararın ardındaki nedenler taraftarlar tarafından araştırılırken, maçın olağan takvim dışına çekilmesi dikkatleri üzerine çekti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SALI VE ÇARŞAMBA

Taraftarların kafasındaki en büyük karışıklık, Şampiyonlar Ligi'nin günleriyle ilgili. Şampiyonlar Ligi maçları her zaman Salı ve Çarşamba günleri oynanır. UEFA'nın uzun yıllardır uyguladığı bu takvim, hem yayıncı kuruluşlar hem de kulüpler açısından istikrar sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

Bu hafta UEFA Avrupa Ligi maçı olmadığı Perşembe gününe deUEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak.

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Eintracht Frankfurt – Galatasaray karşılaşması, TRT 1 kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Maçı uydu üzerinden veya internetten kolayca izlemek mümkün olacak.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1 kanalına farklı platformlar üzerinden aşağıdaki kanal numaralarıyla ulaşabilirsiniz:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapmaktadır.

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Eintracht Frankfurt ile Galatasaray arasındaki mücadele, 18 Eylül Perşembe günü oynanacak.

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, saat 22:00'de başlayacak.

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.