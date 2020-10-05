Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansı askıya aldı
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Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansı askıya aldı

05.10.2020 23:03 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:18

Galatasaray, sakatlığı bulunan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı. Ozornwafor ile Sekidika'nın lisansı ise çıkarıldı.

Galatasaray'da transfersiz geçen son günde TFF'ye gönderilen oyuncu listesinde kritik bir hamle yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, sakatlığı nedeniyle devre arasına kadar forma giyme ihtimali düşük olan Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı.

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Ozornwafor ve Sekidika'nın ise lisansı çıkarıldı ve TFF'ye gönderilen listeye dahil aldı.

TERİM, LİSANSININ ÇIKARILMASINI İSTİYORDU

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Muslera'nın erken dönme ihtimaline karşın lisansını çıkarmak istediklerini belirtmiş ve, "Satma işlemi olursa, yabancı sınırlamamızın sayısı aşağı doğru inerse, Muslera'yı listeye yazmak istiyorum erken yetişir mi diye. Ocak önüne çekebilir miyiz? İnşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansı askıya aldı
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