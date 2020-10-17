Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti

17.10.2020 14:36 | Son Güncelleme: 17.10.2020 14:52

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Kenan Karaman'ı devre arasında renklerine bağlamayı planlıyor. Golcü futbolcuyu Fenerbahçe de istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Adı yaz döneminde de Galatasaray ile anılan Kenan Karaman, sarı-kırmızılı takımın ilk hedefi olurken, Fortuna Düsseldorf ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek futbolcunun transferinin bitirilmesi için çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.

Milli futbolcu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de listesinde yer almıştı. Ancak görüşmeler sonuç vermemişti.

SADECE ALMANYA'DA OYNADI

Kenan Karaman kariyeri boyunca sadece Alman ekiplerinde forma giydi. Hoffenheim altyapısından Hannover 96'ya geçiş yapan ve ardından Fortuna Düsseldorf 'a transfer olan milli yıldız kariyerindeki 172 randevuda 41 kez gol sevinci yaşadı.

Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki son 4 maçında da görev yapan oyuncu bu süreçte toplam 276 dakika sahada kaldı.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti

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Haber Yorumları (2)
1907: ------------ Uzattım alın
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YANİ 4 3*: hakan ç., cengiz ünder, kaan ayhan, çağlar söyüncü , ozan tufan (tuttuğu takım gs) tolgay arslan, emre mor, salih uçan, mahmut tekdemir, mert hakan, emre kılınç, merih(çocukluktan) gsli.Kenan terim hayranı gs de oynamak istiyor
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