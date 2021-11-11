Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması ve dinamik ısınma yapıldı. Devam eden kısımda teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik oyunlar oynanırken, idman soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.