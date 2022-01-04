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Galatasaray'da 2 pozitif vaka

Galatasaray'da 2 pozitif vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, futbol takımına uygulanan korona virüs testlerinde Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'te pozitif sonuç alındığını açıkladı.

Galatasaray, futbol takımına uygulanan korona virüs testlerinde Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'te pozitif sonuç alındığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Galatasaray'da 2 pozitif vaka

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