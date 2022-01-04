Galatasaray'da 2 pozitif vaka

Galatasaray, futbol takımına uygulanan korona virüs testlerinde Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'te pozitif sonuç alındığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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