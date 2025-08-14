Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? GS Karagümrük maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Fatih Karagümrük Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Fatih Karagümrük maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Fatih Karagümrük maçı yayın bilgisi!

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Fatih Karagümrük maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca Tabii platformundan canlı Galatasaray Fatih Karagümrük maçını izleyebilirsiniz.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.


