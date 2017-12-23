Galatasaray Farklı Kazandı
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’inde dokuzuncu hafta maçında deplasmanda Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, İskenderun Engelliler Spor Kulübü’nü 78-60 yendi.
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde dokuzuncu hafta maçında deplasmanda Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, İskenderun Engelliler Spor Kulübü'nü 78-60 yendi.
İskenderun Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Erdem Alkoçak, Gökmen Özen ve İlyas Kaya hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmayı İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Ferit Ali Gündel birlikte izledi. Mücadeleden Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 78-60 galip ayrılarak ligde sekizinci galibiyetine imza atarken, İskenderun Engelliler Spor Kulübü ise yedinci mağlubiyetini aldı. - HATAY
YORUMLAR