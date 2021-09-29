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Galatasaray, Falcao'dan çekmeye devam ediyor! Bir kabarık fatura daha yolladı

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İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya giden Radamel Falcao, 280 bin euroluk ekstra vergi faturası çıkardı. 3 milyon euroya mukavelesi feshedilen Kolombiyalı forvet, "İspanya'da benim hesabıma geçecek ücretin yüzde 45 vergisi var" diyerek 280 bin euroluk fatura kesti.

Yıllık 9 milyon doları bulan maliyetine karşın, sakatlıklarla geçen 2 yılda daha çok tribünlerde varlık gösteren Kolombiyalı forvet, Galatasaray'a yük olmaya devam ediyor.

Galatasaray, Falcao'dan çekmeye devam ediyor! Bir kabarık fatura daha yolladı

İSPANYA VERGİSİ

Milliyet'in haberine göre; Falcao, "İspanya'da yüzde 45'lik vergi var" diyerek Galatasaray'dan 280 bin euro talep etti. Türkiye ile İspanya arasındaki yüzde 5'lik vergi farkından dolayı 280 bin euro da kulübe ek bir maliyet olarak yansıyacak.

Normal şartlarda Galatasaray, Falcao'ya 5.6 milyon euroluk alacağını Türkiye'de yapmış olsaydı yüzde 40 vergi ile beraber kulübe toplamda 7 milyon 840 bin euro maliyeti olacaktı. Ancak Aslan, İspanya'da bulunan oyuncuya ödemeyi daha sonra yapacağı için yüzde 45 ile vergilendirilecek ve bu rakam 8 milyon 120 bin euroya çıkacak.

Galatasaray, Falcao'dan çekmeye devam ediyor! Bir kabarık fatura daha yolladı
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