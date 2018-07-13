Galatasaray, Endoğan Adili ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir kadroya giremeyen İsviçreli futbolcuyu 500 bin TL karşılığında gönderdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifade kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre futbolcu 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki sözleşmesel alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

A TAKIMDA BİR KEZ BİLE OYNAMADI

2014-2015 sezonunda İsviçre'nin Basel ekibinden transfer edilen Endoğan Adili Galatasaray'ın U21 Takımı'nda forma giyerken, A Takım'da ise hiçbir resmi mücadelede yer almadı.