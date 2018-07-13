Galatasaray, Endoğan Adili ile Yollarını Ayırdı
Galatasaray, uzun süredir kadroya giremeyen İsviçreli futbolcu Endoğan Adili'ye 500 bin TL ödeyerek yollarını ayırdı.
Galatasaray, Endoğan Adili ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılılar, uzun süredir kadroya giremeyen İsviçreli futbolcuyu 500 bin TL karşılığında gönderdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifade kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre futbolcu 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki sözleşmesel alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
A TAKIMDA BİR KEZ BİLE OYNAMADI
2014-2015 sezonunda İsviçre'nin Basel ekibinden transfer edilen Endoğan Adili Galatasaray'ın U21 Takımı'nda forma giyerken, A Takım'da ise hiçbir resmi mücadelede yer almadı.
YORUMLAR (6)
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Guzel sira tarik ve tolga da.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Helal olsun senin menejerine . . . Ayağın topa değmeden milyon dolarları götürdünüz birlikte !!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Şu futbola harcanan para yazık ya maden ocağında çalışan işçiden daha mı fazla emek veriyorlar da oynamadan binlerce , milyonlarca tl alıyorlar. Ülkemiz bu kadar zenginse neden insanlar aç neden işsiz.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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ADALET SADECE CUMHUR BAŞKANI İÇİN Mİ VAR .? BİZ MAĞDURLAR İÇİN NEDEN ADALET YOK.? NEDEN BİZLERİ DOLANDIRAN HOLDİNGLERDEN PARALARIMIZI ALAMIYORUZ.? MAHŞER GÜNÜ DEVLETİ YÖNETENLERDEN BU ADALETSİZLİĞİN HESABI SORULMAYACAK MI.?Cevap Yaz 5 4 Yayından KaldırSASFH: Sen git paranı kaptır devlet sana hazineden para versin oldu... Senin paraları tosun yiyodur şimdi6 3 Yayından Kaldır