Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı

01.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:30

Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı. 17 yaşındaki stoper sezon sonuna kadar kırmızı-beyazlı formayı giyecek.

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, TFF 1. L ig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı.

Bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 22 dakika şans bulabilen 17 yaşındaki futbolcu, Boluspor'da maç tecrübesi kazanacak.

GEÇEN SEZON KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI

Emin Bayram geçen sezon Ankaragücü maçında ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkmış ve 4 mücadelede görev yapmıştı.

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Ali Yavuz Kol Denizlispor'a, Jesse Sekidika Konyaspor'a, Emirhan Civelek Akhisarspor'a ve Batuhan Şen Menemenspor'a kiralanmıştı.

Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Özgür Özel Muharrem İnce Meral Akşener
Magazin Halsey Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Hakan Kutlu Mehmet Topal Aykut Kocaman Sergen Yalçın Marcel Tisserand
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 16:30:44. #1.15#
title