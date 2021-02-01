Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı
01.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:30
Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı. 17 yaşındaki stoper sezon sonuna kadar kırmızı-beyazlı formayı giyecek.
Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, TFF 1. L ig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı.
Bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 22 dakika şans bulabilen 17 yaşındaki futbolcu, Boluspor'da maç tecrübesi kazanacak.
GEÇEN SEZON KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI
Emin Bayram geçen sezon Ankaragücü maçında ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkmış ve 4 mücadelede görev yapmıştı.
Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Ali Yavuz Kol Denizlispor'a, Jesse Sekidika Konyaspor'a, Emirhan Civelek Akhisarspor'a ve Batuhan Şen Menemenspor'a kiralanmıştı.