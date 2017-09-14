Galatasaray, Donk ve Nigel de Jong'un Ayrılığı İçin Anlaşmaya Vardı

Galatasaray'da gözden çıkarılan isimlerden De Jong ve Donk'un satışı gerçekleşmeyince, iki oyuncu da takımda kalmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, transfer dönemi kapanmasına rağmen çalışmalara devam ediyor.

DEVRE ARASINDA GİDECEKLER

Bu doğrultuda iki Hollandalı oyuncunun menajeriyle görüşmeler yapıldığı ve devre arasında yolların ayrılması için uzlaşma sağlandığı belirlendi. Tecrübeli Hollandalı oyuncu Nigel de Jong'un ABD'ye dönmesi, Donk'un ise büyük ihtimalle İspanya'ya gitmesi bekleniyor.

Galatasaray bu oyuncular için bonservis bedeli istemiyor.