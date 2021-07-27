Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil
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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını söyledi. Kozak yaptığı açıklamada, "Mustafa Cengiz'in durumu hiç iyi değil. Hastaneye kaldırdılar şimdi de. En son çok ağır bir ilaç vermişler. İyi neticeler vermeye başlamış ama çok hırpalıyormuş. Çok yorulmuş. Yani gidişat iyi değil. Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da yaklaşık 3.5 yıl başkanlık yapan ve sonra bayrağı Burak Elmas'a devreden Mustafa Cengiz'den yürekleri ağza getiren bir haber geldi. Sarı-kırmızılı kulübün divan üyesi Hayri Kozak, Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun iyi olmadığını belirtti.

"GİDİŞAT İYİ DEĞİL"

Hayri Kozak yaptığı açıklamada, "Mustafa Cengiz'in durumu hiç iyi değil. Hastaneye kaldırdılar şimdi de. En son çok ağır bir ilaç vermişler. İyi neticeler vermeye başlamış ama çok hırpalıyormuş. Çok yorulmuş. Yani gidişat iyi değil. Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil - Haberler Spor
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