Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını söyledi. Kozak yaptığı açıklamada, "Mustafa Cengiz'in durumu hiç iyi değil. Hastaneye kaldırdılar şimdi de. En son çok ağır bir ilaç vermişler. İyi neticeler vermeye başlamış ama çok hırpalıyormuş. Çok yorulmuş. Yani gidişat iyi değil. Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.