Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları yarın başlıyor. Bu maçlardan birisi de Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği arasında oynanacak. Peki Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı 15 Aralık Salı 2020 günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Maç yarın başlıyor.
GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.
GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMLERİ KİM?
DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Hakem)
HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ(1. Yardımcı Hakem)
EMİR ERAY EYİSOY(2. Yardımcı Hakem)
BAYRAM BAŞKAN(Dördüncü Hakem)
SABRİ ÇELİK(Gözlemci)
BERK ÖZBEK(Temsilci)
MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)