Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı ne zaman oynanacak?
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Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı ne zaman oynanacak?

14.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:17
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları yarın başlıyor. Bu maçlardan birisi de Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği arasında oynanacak. Peki Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı 15 Aralık Salı 2020 günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Maç yarın başlıyor.

GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.

GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMLERİ KİM?

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Hakem)

HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ(1. Yardımcı Hakem)

EMİR ERAY EYİSOY(2. Yardımcı Hakem)

BAYRAM BAŞKAN(Dördüncü Hakem)

SABRİ ÇELİK(Gözlemci)

BERK ÖZBEK(Temsilci)

MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)

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