Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları yarın başlıyor. Bu maçlardan birisi de Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği arasında oynanacak. Peki Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?