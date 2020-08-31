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Taraftarın orta sahaya transfer beklediği Galatasaray, oyuncu satışına ağırlık verecek

Taraftarların orta sahaya transfer yapılmasını beklediği Galatasaray'da yönetim, sürpriz bir karar aldı. 6 futbolcu transfer eden sarı-kırmızılılar, önümüzdeki süreçte futbolcu satışına ağırlık verecek ve kasaya sıcak para girişi sağlayacak.

31.08.2020 08:01 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:44

Kadrosunu bonservis ödemeden 6 takviye ile güçlendiren ve taraftarın orta saha transferi beklediği Galatasaray'da artık hedef; oyuncu almak değil, satmak.

Sadece orta saha için arayışlarını sürdüren yönetim, UEFA Finansal Fair Play (FFP) ve TFF maaş limitlerini göz önüne alarak öncelikle oyuncu satışına konsantre olmaya karar verdi. Maicon'u 1 milyon 430 bin euroya El Nassr'a satan, Mustafa Kapı'nın Lille'e transferinden de 300 bin euro yetiştirme bedeli alan Aslan, kadroda düşünülmeyen başka isimleri de satarak sıcak para akışı sağlamak istiyor.

ARAPLAR BEKLENİYOR

G.Saray'ın satışından gelir elde etmeyi planladığı ilk isim Belhanda. Cezayirli oyuncunun transferi için yarın bekleniyor zira Arap ülkelerinde transfer dönemi başlıyor. Yönetim uygun bir talip çıkması durumunda yıldız ismi vermeyi planlıyor.

Newcastle'ın talip olduğu iddia edilen Marcao için henüz İngiliz kulübünden Galatasaray'a gelen bir teklifin bulunmadığı kaydedildi. Yönetim, Brezilyalı stoper için sadece 15 milyon Euro'nun üstündeki teklifleri değerlendirmeye alacak.

Taraftarın orta sahaya transfer beklediği Galatasaray, oyuncu satışına ağırlık verecek

Kaynak: Hürriyet

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