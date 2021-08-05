Galatasaray'dan taraftara dikkat çeken uyarı! Kulübe ceza verilmesine sebep olan kişilere maddi tazminat davası açılacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme Turu'nda PSV Eindhoven'le oynanan maçtan sonra kulübe maddi olarak ciddi cezalar verildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar artık bu cezalara sebep olan taraftarlara maddi tazminat davası açılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren, maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır. Sonuçlanması için gerekli iş ve işlemler hassasiyetle takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.