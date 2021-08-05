Galatasaray'dan taraftara dikkat çeken uyarı! Kulübe ceza verilmesine sebep olan kişilere maddi tazminat davası açılacak
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Galatasaray'dan taraftara dikkat çeken uyarı! Kulübe ceza verilmesine sebep olan kişilere maddi tazminat davası açılacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme Turu'nda PSV Eindhoven'le oynanan maçtan sonra kulübe maddi olarak ciddi cezalar verildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar artık bu cezalara sebep olan taraftarlara maddi tazminat davası açılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren, maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır. Sonuçlanması için gerekli iş ve işlemler hassasiyetle takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'ye elenen Galatasaray, İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ardından kulübe ciddi para cezaları verildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar artık bu cezalara sebep olan taraftarlara maddi tazminat davası açılacağını duyurdu.

"TARAFTARIMIZDAN, GALATASARAY ETİK VE SPORTİF DEĞERLERİNE YAKIŞAN DURUŞU BEKLEMEKTEYİZ"

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "PSV Eindhoven maçlarında yaşanan olaylar neticesinde kulübümüze ciddi para cezaları verilmiştir. Bugünden itibaren, maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır. Sonuçlanması için gerekli iş ve işlemler hassasiyetle takip edilecektir. Taraftarımızdan, Galatasaray etik ve sportif değerlerine yakışan duruşu beklemekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan taraftara dikkat çeken uyarı! Kulübe ceza verilmesine sebep olan kişilere maddi tazminat davası açılacak
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Galatasaray'dan taraftara dikkat çeken uyarı! Kulübe ceza verilmesine sebep olan kişilere maddi tazminat davası açılacak - Haberler Spor
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