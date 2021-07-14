Galatasaray'dan Slavia Prag'a bir teklif daha! Nicolae Stanciu, sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyor
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Galatasaray'dan Slavia Prag'a bir teklif daha! Nicolae Stanciu, sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği Nicolae Stanciu için kulübü Slavia Prag'a yeni bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Rumen futbolcunun, sarı-kırmızılı formayı giymek için çok istekli olduğu ve artık her şeyin Çek ekibinin vereceği karara bağlı olduğu ifade edildi.

Oyun tarzıyla Gheorhe Hagi'ye benzetilen Rumen 10 numara Nicolae Stanciu, Galatasaray'a gelmek için can atıyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Slavia Prag'a yeni bir teklifte bulunduğu kaydedilirken kulübün, son kararı kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

SON SÖZÜ SLAVIA PRAG SÖYLEYECEK

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre; Galatasaray, Nicolae Stanciu için Slavia Prag'a yaptığı teklifi güncelledi. Haberde, Rumen futbolcunun sarı-kırmızılı takıma gelmek için istekli olduğu ve artık transferde her şeyin Çek ekibine bağlı olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Slavia Prag'a bir teklif daha! Nicolae Stanciu, sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyor
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Ali Gülhan
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