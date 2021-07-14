Galatasaray'dan Slavia Prag'a bir teklif daha! Nicolae Stanciu, sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyor

Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği Nicolae Stanciu için kulübü Slavia Prag'a yeni bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Rumen futbolcunun, sarı-kırmızılı formayı giymek için çok istekli olduğu ve artık her şeyin Çek ekibinin vereceği karara bağlı olduğu ifade edildi.