Galatasaray'dan rekor bedelle Eyüpspor'a giden Erencan Yardımcı, ilk golünü attı
Galatasaray'dan Eyüpspor'a 4 milyon 200 bin TL'lik rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Erencan Yardımcı, yeni takımıyla ilk golünü attı. 19 yaşındaki genç yıldız, takımına 1922 Konyaspor karşısında galibiyeti getiren isim oldu.
27 yıl aradan sonra TFF 1.Lig'e geri dönecek olan Eyüpspor, sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında 1922 Konyaspor'a konuk olan eflatun-sarılılar, Erencan Yardımcı'nın golüyle maçı 1-0 kazandı.
SİFTAH YAPTI
Transferin son gününde Galatasaray 'dan 4 milyon 200 bin TL'lik rekor bir bonservis bedeliyle transfer edilen Erencan, yeni takımıyla ilk golünü Konya ağlarına bıraktı. Eyüpspor formasıyla 3 resmi maça çıkabilen 19 yaşındaki forvet, 86 dakika sahada kaldı.